HABER /  DÜNYA

Rusya'dan bomba incirlik iddiası! Nükleer silah mı getiriyor?

Amerikan stratejik C-17A Globemaster askeri nakliye uçağının 23-24 Mart gecesi New Mexico’daki Kirtland Hava Üssü'nden kalkarak, Türkiye’nin güneyindeki askeri hava üssü İncirlik’e doğru yola çıktığı öne sürüldü.

Abone ol

Amerikan stratejik C-17A Globemaster askeri nakliye uçağının 23-24 Mart gecesi New Mexico'daki Kirtland Hava Üssü'nden kalkarak, Türkiye'nin güneyindeki askeri hava üssü İncirlik'e doğru yola çıkığı öne sürüldü. 

Bazı uzmanlar, uçakta nükleer silah olabileceğine inanıyor.

Rus haber sitesi Eadaily, ABD'deki askeri uzmanlara dayandırdığı haberinde, Türkiye - ABD rotasında 18 Mart'tan bu yana aynı uçak tarafından uçuşlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Uzmanlara göre, “18 Mart'ta Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri C-17A Globemaster askeri nakliye uçağı Atlantik boyunca uçtu. Uçağın özellikle Türk İncirlik hava üssünden, Kirtland hava üssünün bulunduğu Albuquerque, New Mexico, ABD'ye olan rotası, gemide nükleer mühimmat taşıyabileceğini gösteriyor.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları uyarıyor! Yeni salgınlara hazır olun
Koronavirüsten zarar gören esnafa iyi haber! Resmi Gazete'de yayımlandı
Arda Turan Fatih Terim'le yaptığı telefon konuşmasını anlattı
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dolar/TL kurunda koronavirüs etkisi! Yüksek seviyelerde
Ürküten videolara Bakan Koca'dan yalanlama
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan şok Türkiye iddiası 'Kürtlerle anlaşma imzalandı'
Beşiktaş'ta Koronavirüs testlerinin sonucu belli oldu
Yeni Zelanda'da koronavirüs alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi
ABD Başkanı Trump koronavirüse karşı savaşta 'sona gelindiğini' söyledi
Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Bala Hatun kim Osman Gazi'nin eşleri kaç tane ilk eşi kimdir?
Yorumlar