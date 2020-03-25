Rusya'dan bomba incirlik iddiası! Nükleer silah mı getiriyor?

Amerikan stratejik C-17A Globemaster askeri nakliye uçağının 23-24 Mart gecesi New Mexico’daki Kirtland Hava Üssü'nden kalkarak, Türkiye’nin güneyindeki askeri hava üssü İncirlik’e doğru yola çıktığı öne sürüldü.Abone ol
Amerikan stratejik C-17A Globemaster askeri nakliye uçağının 23-24 Mart gecesi New Mexico'daki Kirtland Hava Üssü'nden kalkarak, Türkiye'nin güneyindeki askeri hava üssü İncirlik'e doğru yola çıkığı öne sürüldü.
Bazı uzmanlar, uçakta nükleer silah olabileceğine inanıyor.
Rus haber sitesi Eadaily, ABD'deki askeri uzmanlara dayandırdığı haberinde, Türkiye - ABD rotasında 18 Mart'tan bu yana aynı uçak tarafından uçuşlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Uzmanlara göre, “18 Mart'ta Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri C-17A Globemaster askeri nakliye uçağı Atlantik boyunca uçtu. Uçağın özellikle Türk İncirlik hava üssünden, Kirtland hava üssünün bulunduğu Albuquerque, New Mexico, ABD'ye olan rotası, gemide nükleer mühimmat taşıyabileceğini gösteriyor.”