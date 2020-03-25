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Beşiktaş'ta Koronavirüs testlerinin sonucu belli oldu

Beşiktaş'ta futbolculara ve teknik ekibe yapılan corona virüs testleri negatif çıktı.

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Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs testleri pozitif çıktıktan sonra ligde son maçını Galatasaray'la oynayan Beşiktaş testten geçti.

Tüm testler negatif çıktı
Siyah-beyazlı takımda oyuncular ve teknik heyetin geçtiği corona virüs testinde pozitif vakaya rastlanmadı ve tüm testler negatif çıktı.

Maç berabere bitmişti
Beşiktaş corona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan derbide deplasmanda Galatasaray'la 0-0 berabere kalmıştı.

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