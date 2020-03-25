Arda Turan Fatih Terim'le yaptığı telefon konuşmasını anlattı

Arda Turan, corona virüs testi pozitif çıkan eski hocası Fatih Terim hakkında "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Fatih Terim ile konuşma fırsatım oldu sesi gayet iyi geliyordu." ifadelerini kullandı.

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Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Arda Turan, TRT SPOR'da gündeme dair soruları yanıtladı.

''Sesi gayet iyi geliyordu''

Arda, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Hemen döneceğine inanıyorum. Fatih Terim ile konuşma fırsatım oldu sesi gayet iyi geliyordu. Motivasyonu yüksekti." dedi.

''Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta''

CNN TÜRK'e konuşan Arda, ''Öncelikle Fatih hocamdan haberler aldım. Hem Galatasaray camiasına, Abdurrahim abiye, canım hocama çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu hastalığı yenme konusunda öncü olacaktır. Merve ve Buse'ye de geçmiş olsun diliyorum. Dün akşam yakınları ile görüştüm. Gayet iyi durumda. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta. Üzücü ama hoca üstesinden gelecektir. Evde kalmamızın virüsü taşımamamızın ne kadar olduğunu gösterdi bize." ifadelerini kullandı.

''Oynayabileceğimi düşünüyorum''

Geleceği ve duran spor ortamı ile ilgili gelen soruya Arda, "Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum. Sahada olmak önemli ama her şeyden önce sağlık gelir” cevabını verdi.

EvdeKal çağrısı

"#EvdeKal" çağrısını yineleyen tecrübeli futbolcu, “En önemli şey hep beraber evde kalıp kurallara uymak” açıklamasını yaptı.

Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

Koronavirüs testi için hastaneye giden Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli oyuncu, “Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.