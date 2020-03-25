Dolar/TL kurunda koronavirüs etkisi! Yüksek seviyelerde

Koronavirüsle ilgili haber akışı kurun seyrini belirlemeye devam ediyor. Dolar/TL güne spot piyasada 6.4391 lira alış - 6.4411 lira satış fiyatı seviyesinde başladı.

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Pazartesi günü 6.60 lirayı aşan dolar, Fed'in attığı adımların ardından dün dalgalı bir seyir izledi ancak sonunda yönünü aşağı doğru çevirdi. Dünü 6.4191'den kapayan dolar/TL yeni güne 6.441'den başladı.

Dolarda dalgalı seyir

Pazartesi günü koronavirüs endişeleriyle 6.60'ın üzerine tırmanan dolar, önceki gün dalgalı bir seyir izledi. Fed'in sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımına başlayacağını açıklamasıyla sabah saatlerinde 6.52-6.53 civarında seyreden dolar akşamüstüne kadar 6.50'nin bir üzerine çıktı bir altına indi. Ancak akşamüstü yönünü kararlı bir şekilde aşağıya çevirdi ve günü 6.4191'den kapattı.

Güne 6.4411 seviyesinde başladı

Dolar, koronavirüse yönelik endişelerin tüm gerçekliğiyle devam ettiği çarşamba gününe ise 6.4411'den başladı. Dün ABD'de Fed ve Beyaz Saray'ın attığı adımlarla küresel piyasalarda bir rahatlama yaşandı. ABD'de partilerin 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi üzerindeki pazarlığı sürüyor. Ancak bu paketin kısa sürede artık hayata geçmesi bekleniyor.