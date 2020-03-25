HABER /  EKONOMİ

Dolar/TL kurunda koronavirüs etkisi! Yüksek seviyelerde

Koronavirüsle ilgili haber akışı kurun seyrini belirlemeye devam ediyor. Dolar/TL güne spot piyasada 6.4391 lira alış - 6.4411 lira satış fiyatı seviyesinde başladı.

Abone ol

Pazartesi günü 6.60 lirayı aşan dolar, Fed'in attığı adımların ardından dün dalgalı bir seyir izledi ancak sonunda yönünü aşağı doğru çevirdi. Dünü 6.4191'den kapayan dolar/TL yeni güne 6.441'den başladı. 

Dolarda dalgalı seyir

Pazartesi günü koronavirüs endişeleriyle 6.60'ın üzerine tırmanan dolar, önceki gün dalgalı bir seyir izledi. Fed'in sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımına başlayacağını açıklamasıyla sabah saatlerinde 6.52-6.53 civarında seyreden dolar akşamüstüne kadar 6.50'nin bir üzerine çıktı bir altına indi. Ancak akşamüstü yönünü kararlı bir şekilde aşağıya çevirdi ve günü 6.4191'den kapattı. 

Güne 6.4411 seviyesinde başladı

Dolar, koronavirüse yönelik endişelerin tüm gerçekliğiyle devam ettiği çarşamba gününe ise 6.4411'den başladı. Dün ABD'de Fed ve Beyaz Saray'ın attığı adımlarla küresel piyasalarda bir rahatlama yaşandı. ABD'de partilerin 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi üzerindeki pazarlığı sürüyor. Ancak bu paketin kısa sürede artık hayata geçmesi bekleniyor. 

Etkileyecek gelişmeler neler?

Bunun yanında TÜİK bugün mart ayı imalat kapasite oranı ve sektörel güven endekslerini açıklayacak. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına 11 martta rastlanmıştı. Bu sebeple söz konusu veriler koronavirüs salgınının ekonomik etkisi hakkında henüz net bir resim ortaya koymayacak. Yine de bir fikir verecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da 1 milyon kaçak maske yakalandı 5 kişi gözaltında Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ürküten videolara Bakan Koca'dan yalanlama
Hadi Özışık'tan Can Ataklı ve Rahmi Turan yorumu
MHP'li Akçay dayağın fotoğrafını paylaştı
Avrupa’da koronavirüs nedeniyle toplam 26 Türk hayatını kaybetti
İstanbul'daki utandıran görüntüye gözaltı
BM'den koronavirüse karşı Suriye genelinde tam ve acil ateşkes çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Zelanda'da koronavirüs alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi
ABD Başkanı Trump koronavirüse karşı savaşta 'sona gelindiğini' söyledi
Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı! Cumhurbaşkanlığı duyurdu
Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
Dündar Bey ölümü nasıl Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir?
Yorumlar 3 yorum