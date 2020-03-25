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Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem! Hawai Adası için tsunami alarm

RUSYA'nın en doğusundaki Kuril Adası'nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem oldukça geniş bir alanda hissedildi. Deprem sonrası ABD'nin Hawai Adası için tsunami alarmı verildi.

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Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Hawaii Adası için tsunami alarmı verildi.

Hawaii için alarm

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları'na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD'nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.

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