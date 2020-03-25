Kesin bilgi! okulların koronavirüs tatili uzatılıyor okullar ne zaman açılacak?

Okulların koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 'Kesin bilgi uzatılacak" dedi. Bilim Kurul toplanıyor. Toplantı sonrası karar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından saat 19:15'te ortak basın toplantısıyla açıklanacak.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen okul tatilinin uzayacağını yazdı. Bilim Kurulu saat 13:00'te toplanıyor. Kurul toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:15'te ortak basın açıklaması ile okulların tatili ile ilgili kararı açıklayacaklar...

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüntülü toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Müsaade ederseniz, okul tatilinin uzatılması için Bilim Kurul'ndan görüş isteyelim" demiş, Erdoğan da "Bilim Kurulu ne karar verirse ona göre hareket edelim" demişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle görüştüğünü belirterek okul tatillerinin uzatılacağını söyledi. Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Okulların tatili uzatılıyor bu kesin...

"Bilim Kurulu bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la toplanacak. Gündemde okulların tatilinin uzatılması var. Hem bakanlıkla, hem Bilim Kurulu üyeleriyle görüştüm. Okulların tatili uzuyor. Bu kesin. Belli olmayan tek şey, ikinci bir emre kadar mı uzayacak, yoksa bir hafta süreyle mi uzatılacak? Bu da Bilim Kurulu ile toplantıdan sonra netleşecek."