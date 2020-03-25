Uzman doktor açıkladı! Koronavirüs 1 ayda biter

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''Henüz biz salgının başındayız. Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır. Sadece yaşlılar değil herkesin evlerine girmesi gerekiyor. Bu durumda okulların erteleneceğini düşünüyorum” dedi.

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"Corana virüsten ne zaman kurtuluruz?" sorusu, Bilim Kurulu üyelerine ve uzmanlara soruldu. "Halka uyarılara uyarsa mayıs sonu haziran başı" görüşünde birleşen uzmanlar, alınan tedbirlerin belirleyici olacağının altını çizdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Şu ana kadar ilk günlerde artış biraz daha hızlıydı. Ne İran kadar çok vaka vardı. Ne de Avrupa ülkeleri kadardı. Başlangıçta salgını çok güzel kontrol ettik. Çünkü onların ilk gün artışları bizden yavaştı. Ama şimdi son 2 günün rakamları biraz daha düşük. Günlük değerlendirirsek hata ederiz. Bunun daha uzun süre gözlemlenmesi lazım. Tabi Türkiye için bundan sonra ne yapacağımıza bağlı. Durum İtalya, Fransa gibi çok kötüde gidebilir. Ama diğer taraftan Çin, Güney Kore gibi kontrolde edebiliriz. Şu an da bütün iş halkın elinde. Devlet tedbirlerini alıyor ama halk uygulamadıktan sonra hiç bir işe yaramaz. Benim de gözlemlediğim ilk günlere göre uyum biraz daha arttı. Eğer öyle olursa en fazla 1 ay içerisinde yavaşlamaya başladığını görürüz. Ama eğer uymazlar ise bu aylarca sürecek mücadele haline gelir”

Prof. Dr. Tevfik özlü: "Bu virüsün ne zaman kontrol altına alınacağı veya zararının en aza indirilmesi tamamen halkın bu konudaki tavsiye ve tedbirlere ne kadar uyduğuna bağlı. Sürecin ne kadar devam edeceğini kesin olarak öngörmek mümkün değil. O yüzden net bir tarih veremeyiz. Ancak birkaç hafta evden çıkmamak gerekli. Ondan sonra daha sağlıklı bir öngörüde bulunabiliriz.

Prof. Dr. Levent Yamanel: "Tedbirleri sıkı bir şekilde uygularsak 3 ay içinde daha kontrollü bir sürece girebiliriz. Bu tamamen vatandaşların uyarılara harfiyen uymasına bağlı."

Prof. Dr. Mehmet Doganay: "Küresel bir salgının içindeyiz. En az kayıpla bu durumu atlatmak için bütün sağlık personeli seferberlik halinde. En önemlisi halkın duyarlılığı ve uyarılara uyması. Eğer risk grupları evde kalırsa, gençler de dışarı çıkmayı, sosyalleşmeyi en az düzeye indirirse mayısta, haziranda vakalar azalacaktır. Evde kalın, hastalık yaymayın, hayatı koruyun. Temel kural bu, her şey buna bağlı."

Prof. Dr. Serhat Ünal: "Tedbirlere uyulduğu takdirde mayıs sonu, haziran başı gibi bir rahatlama olacaktır. Ama uyarı ve talimatlara uyulmazsa salgının nasıl seyredeceğini öngörmek asla mümkün değil."

Prof. Dr. Firdevs Aktaş: "Bu çok yeni bir virüs olduğu için öngörüde bulunmak çok zor. Yapılması gereken kurallara ve uyarılara sıkı sıkıya uymak. Halkımızın yapması gereken bu. Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun uyarılarına uymak... O zaman doktorların da bu mücadelenin içindeki herkesi de işi çok daha kolay olacak."

Prof. Dr. Alpay Azap: “Halkımız alınan önlemlere, yapılan önlemlere uyarsa 4-6 haftalık bir süreç içinde tırmanış önce yatay bir seyir alır, sonra da düşmeye başlar. Bu yüzden tedbirlere uymak çok önemli. Yapılması gereken her şey yapılıyor, halkımızın her kesiminin üzerine düşen bu önlemleri alması ve uygulaması süreci daha yönetilebilir hale getirecektir."

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim Üyesi Prof. Dr. ismail Balık: "Hastalık Çin'de durma noktasına geldi ancak bu, alınan sıkı tedbirler sayesinde. Oysa dünyanın geri kalanında eğri yükseliyor ve henüz pik yapmadı. Yeni tanıdığımız bir virüs ve 190 ülkede görüldü. Önceki salgınlara bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. İspanyol gribi hariç birçok salgın kuzey yarımkürede havalar ısınınca kendiliğinden sönmüştü. Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca - nemle de ilgisi var-virüsler genellikle zayıflamaya başlıyor. Havalar ısınınca insanlar kapalı ortamlarda birbirleri ile fazla temasta olmadıklarından yayılım riski azalır. Tabii yaz gelene kadar toplumun önemli bir kesiminin bağışıklık kazanacağı da düşünülüyor. Bu da yine kış gelmeden salgının söneceği anlamı taşıyor. İnsanlar gevşek davranmaz, evde kalırlarsa bulaş zinciri kırılır. Bu durumda salgın çok daha erkenden söner. Bu nedenle yaşlılarımızın yanında öğrencilere ve işi olmayanlara da evden çıkma yasağı düşünülmelidir. Böylece ülkemizde en az 30 milyon kişi evde kalır.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bölümü öğretim Üyesi Zafer Karagöl: “Havalar ısındığı zaman tüm solunum yolu enfeksiyonlarında azalma olur. Bunu herkes biliyor. Ama bu yeni tip Koronavirüsün bundan etkilenmesi ne kadar olacaktır bilmiyoruz. Ancak çok karamsar değilim. Antikor oluşturan kişilerin yüzdesinin artmasıyla geçeceğini düşünüyorum."

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Prof. Dr. Halil Kurt:

"Nisan ortası gibi hastalık pik yapar, haziran gibi de azalmaya başlar. Tabii bu tahminlerimizi Çin ve İtalya'ya bakarak söylüyoruz."

Bilim Kurulu Üyesi Levent Alan: "Sadece tahmini konuşabiliriz. Çin'deki duruma bakarak 2.5 ay süreceğini düşünüyoruz. Bizde de yaz gelmeden hastalığın zayıflamasını umut ediyoruz."