Koronavirüs Türkiye'deki insanların ruh halini nasıl etkiledi?

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki insanların ruh halini nasıl etkilediğini tespit etmek amacıyla yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçları, Türkiye'deki insanların en çok 'endişe' yaşadığını gösterdi.

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Türkiye'de, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanların ruh hallerinin nasıl değiştiğini tespit etmek amcıyla 'Twentify' isimli şirket tarafından bir araştırma yapıldı.

Tüketici alışkanlıklarını araştıran ve analiz eden Twentify isimli şirket tarafından yürütülen, "Korona Günlükleri" isimli 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma, Türkiye'deki insanların, son günlerde çoğunlukla endişe yaşadığı gerçeğini ortaya koydu. 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma, katılımcıların yüzde 62'sinin ruh halleri yüksek endişe seviyelerinde olduğunu gösterdi.

Endişelerin büyük çoğunluğu geçim sıkıntısı

Araştırma sonuçlarına göre, salgın nedeniyle oluşan endişelerin büyük bir kısmı, insanların geçim sıkıntısı yaşayabileceklerini düşünmelerinden kaynaklandığı belirtildi. Araştırmaya katılan insanların yüzde 41’i dışarıda yeme-içme giderlerinden kısmayı düşündüklerini söylerken, insanların yüzde 37’si ise tatil giderlerinden kısmayı düşündüklerini söyledi.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gerekir

İnsanlar bir taraftan giderlerinde kısıtlamalar yapmayı planlarken, bazı gider kalemlerine ise bütçelerinden daha fazla pay ayırmayı düşündüklerini ifade etti. Katılımcıların yüzde 75’i ev temizlik ürünlerine daha fazla pay aktarmayı düşünürken, yüzde 66’sı ise kişisel temizlik ve bakım ürünlerine daha fazla harcama yapmayı düşündüklerini, ayrıca katılımcıların yüzde 59’u ise sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gerektiğini belirtti.