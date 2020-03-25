Sicil affı 2020 çıkacak mı kredi sicil affı son haber geldi

2020 Torba yasa görüşmeleri kapsamında binlerce vatandaşın gözü kulağı sicil affı haberlerinde. Peki torba yasa kapsamında 2020 yılında sicil afı, kredi sicil affı çıkacak mı, kimleri kapsayacak? Bakan Albayrak son haberleri verdi.

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2020 torba yasa görüşmelerinde artık sona geliniyor. Torba yasa kapsamı içinde olan sicil affı paketi isi binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Peki 2020 torba yasa kapsamında sicil affı çıkacak mı, kredi sicil affı kimler kapsayacak? İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sicil affı hakkında son haberler

2020 TORBA YASADAN VERGİ AFFI İÇİN KÖTÜ HABER: 2020 yılı içerisinde düzenlenen torba yasa görüşmeleri kapsamında milyonlarca vatandaş müjdeli haber bekliyordu. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada; "Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. 'Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.' Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim. Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubatta fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz? Sabahtan akşama yalan.

"Bu çerçevede aflar dönemi bitti." demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim."

KREDİ SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ GELİYOR: AK Parti tarafından düzenlenen ve merakla beklenen kredi sicil affı için çalışmalar sona yaklaşmış durumda. AK Parti tarafından hazırlanan taslağa göre; Karşılıksız çek cezasından kaynaklanan adli para ve hapis cezaları, üç yıl süre ile ertelenecek. Karşılıksız çek sahibi, ceza ertelemesinden yararlanmak için ilk etapta çek tutarının en az yüzde 10’unu hemen ödeyeceğini taahhüt edecek. Bunun dışında kalan borçlar ise 3 yıllık bir süre zarfına yayılacak. Ayrıca borçlular üç yıllık sürede borcunun tamamını öderse karşılıksız çek nedeniyle ortaya çıkan cezalar tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak.