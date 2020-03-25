En düşük emekli aylığı 1500 TL oldu! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL oldu" açıklaması yaptı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiğimiz müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL oldu" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti: Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı.

Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun.

Kısa Çalışma Ödeneği şartları

Korona virüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız.