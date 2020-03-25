KYK borçları siliniyor mu 2020 son haberi Bakan Albayrak verdi

2020 Torba yasa görüşmeleri kapsamında binlerce öğrencinin gözü kulağı KYK borçları hakkında yapılacak yeni açıklamalarda. Peki KYK borçları silinecek mi yoksa KYK borçlarına yapılandırma mı gelecek? Bakan Berat Albayrak son haberleri verdi.

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2020 torba yasa görüşmelerinde artık sona geliniyor. Torba yasa kapsamı içinde olan KYK borçları hakkında çıkacak gelişmeleri binlerce öğrenci yakından takip ediyor. Peki KYK borçları silinecek mi yoksa yapılandırma mı yapılacak?

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ: Milyonlarca öğrenci KYK borçları silinecek mi sorusunu sormaya devam ediyor. 2020 yılı itibari ile KYK borcu olan öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjdeli haber geldi.

Önümüzdeki süreçte torba yasa kapsamında borçlara ilişkin çalışma yapıldığını açıklayan yetkililer önümüzdeki dönemde mecliste görüşüleceğinin haberini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarının silinmesinin gündemde olduğu belirterek şu ifadelere yer vermişti;

“Bu, şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe müzakeresinden sonra inşallah masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız. Şimdi bu atılacak adımda bütün borçlu olanların beklentisini biliyorum. Tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki o zaman kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı atacağız.

KYK borçlarına ilişkin yapılan konuşmalarda iki seçeneğin öğrencilere sunulacağı ifade ediliyor. İlk seçenekte Öğrenim Kredisi'nin kaldırılarak borçların tamamen silinmesi yönünde. İkinci seçenek ise KYK boçlarının faizlerinin silinmesi, ana paranın taksitlendirilmesi yönünde.