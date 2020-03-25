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Play-off sistemine geçilecek mi? Nihat Özdemir açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde play-off oynatılması iddialarıyla ilgili olarak ''Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor." dedi.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig’in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

'Gündemimizde yer almıyor'
Milliyet'e konuşan Nihat Özdemir, “Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz. Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor." dedi.

'Hiçbir şey belli değil' 
"Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık” ifadelerini kullandı.

7 maddelik rapor
Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, “Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor” diye konuştu.

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