Buse Terim'den Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

''Kanıma dokunuyor'': Merve Terim ise yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "24 saattir hiç uyumadım, gece olunca korkum daha da artıyor tam bu saatlerde başlıyor endişem; iyiye gidiyor olması yüreğime su serpmiyor, ama oradan çıkmadan da iyiyi düşünemiyorum tam, uzakta olduğum için daha da tedirginim, çalan son 2 gece yarısı telefonunda birinde dedemi, birinde anneannemi kaybettim, iyi düşünmeye çalışıyorum atlatacak diyorum kuvvetli o diyorum, sonra bile bile göz göre göre bunun olmuş olmasını kaldıramıyorum, buna sebep olanların hiç bir bedel ödemeden evlerinde rahatça oturmaları kanıma dokunuyor, inanılmaz sinirliyim.