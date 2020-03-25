Buse Terim'den Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Fatih Terim'in kızı Merve Terim babası için yeni bir yazı kaleme alırken Buse Terim ise babasının son durumu hakkında bilgi verdi
Corona virüs teşhisini konulan ve hastanede tedavi altına alınan Fatih Terim'in kızı Buse Terim babasının sağlık durumu hakkında sosyal medyadan yeni bir mesaj yayınladı.
"Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı'': Buse Terim, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.
''Sana söz yine baharlar gelecek'': Buse Terim bugün yaptığı başka bir paylaşımında da, "Bak yepyeni bir gün doğdu... Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak... Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek..." notunu düştü.
''Kanıma dokunuyor'': Merve Terim ise yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "24 saattir hiç uyumadım, gece olunca korkum daha da artıyor tam bu saatlerde başlıyor endişem; iyiye gidiyor olması yüreğime su serpmiyor, ama oradan çıkmadan da iyiyi düşünemiyorum tam, uzakta olduğum için daha da tedirginim, çalan son 2 gece yarısı telefonunda birinde dedemi, birinde anneannemi kaybettim, iyi düşünmeye çalışıyorum atlatacak diyorum kuvvetli o diyorum, sonra bile bile göz göre göre bunun olmuş olmasını kaldıramıyorum, buna sebep olanların hiç bir bedel ödemeden evlerinde rahatça oturmaları kanıma dokunuyor, inanılmaz sinirliyim.