Coronavirüs için sıcakları beklerken Meteorolojiden bugün yağış haberi geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.