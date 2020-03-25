Coronavirüs için sıcakları beklerken Meteorolojiden bugün yağış haberi geldi
TÜRKİYE koronavirüsle mücadele ederken soğuk hava dezavantaj oluşturuyor. Meteorolojiden gelen haberler de havaların henüz ısınmadığına yönelik.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas çevreleri sağanak yağışlı geçecek.
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Hava sıcaklığı
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgar
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ile Öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.
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