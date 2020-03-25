Libya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Salgının giderek yayılması sonucu Libya'da ilk koronavirüs vakası görüldü.

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Dünya'da birçok kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, Libya'ya da sıçradı.

İlk vaka tespit edildi

Libya'da Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi düzenlediği basın toplantısında, başkent Trablus'ta ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Merkez, koronavirüsüne yakalanan hastanın tedavi altına alındığını belirterek vatandaşları salgına karşı alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüsvakası tespit edilen 73 yaşındaki hastanın Tunus'tan Libya'ya geçtiği açıklanırken, hastanın daha önce de Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Salgını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, Libya'da 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.