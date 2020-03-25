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Ordu'da daire müdürü virüse karşı oksijen maskesi ile görevi başında

İhlas Haber Ajansı

ORDU’nun Çamaş ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, korona virüse (Kovid-19) karşı 2 oksijen tüpü olan gaz maskesi takarak, görevine devam ediyor.

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Çamaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Salih Teyyare, kronik kalp hastası ve korona virüsü tedbirleri kapsamında izinli olması gerekirken, beyaz maskelerden daha etkili olan ve genellikle tarlalarda ilaçlama yapılırken kullanılan 2 oksijen tüplü gaz maskesi ile görevini sürdürüyor.

Vatandaşlarla mesafesini koruyor

Virüsle mücadele kapsamında gerekli dezenfekte tedbirlerini de alan Teyyare, görevini yerine getirirken, kuruma gelen vatandaşlar ile mesafesini koruyarak virüse karşı da uyarıyor.

Gerekli tedbirler alındığı sürece virüsün yenilebileceğine dikkat çeken Çamaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Salih Teyyare, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden en yakın zamanda kurtulmayı ümit ettiklerini belirterek, görevi başında olan sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.

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