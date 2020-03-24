Bolu'da tabutu aracına bağladı sela dinletti yazıyı görenler şaştı kaldı

Kentte tur attı

Tabutun üstünde ise, 'Eğer bu okunan sela senin ya da sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal' yazısı yer aldı. Kentin çeşitli noktalarında tur atarak sela okutan Murat Çalık'ın otomobilinin üzerindeki tabutu görenler şaşırdı.