Bolu'da tabutu aracına bağladı sela dinletti yazıyı görenler şaştı kaldı
BOLU'da Murat Çalık (32), koronavirüse karşı yapılan 'Evde kal' çağrısına dikkat çekmek amacıyla otomobilinin üstüne koyduğu tabuta hoparlör sistemi bağlayıp sela okutarak gezdi
Koronavirüsün yayılma hızını engellemek amacıyla yapılan 'Evde kal' çağrısına Bolu'da yaşayan Murat Çalık'tan ilginç bir destek geldi. Aracının üzerine tabut koyan Çalık, ayrıca otomobiline bağladığı hoparlör sistemiyle sela okuttu.
Kentte tur attı
Tabutun üstünde ise, 'Eğer bu okunan sela senin ya da sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal' yazısı yer aldı. Kentin çeşitli noktalarında tur atarak sela okutan Murat Çalık'ın otomobilinin üzerindeki tabutu görenler şaşırdı.
Tabut ve hoparlör sistemi söküldü
Çevredekilerin ihbarıyla Murat Çalık'ın aracı polis ekiplerince Dodurga Mahallesi'nde durduruldu. Aracın üzerinde bulunan tabut söküldü ve hoparlör sistemi iptal edildi.
Para cezası kesildi
Ayrıca Murat Çalık'ın annesine ait olan otomobilden yüksek sesle yaptığı sela nedeniyle 132 TL, aracın mevzuata aykırı şekilde yüklendiği gerekçesiyle de 275 TL para cezası kesildi.