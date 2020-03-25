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ABD’de yaşayan bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD’de yaşayan 44 yaşındaki Türk asılı Berrin Güçlen isimli kadın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Allentown kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti belirtildi.

Kasiyerden koronavirüs kaptığı iddiası

Son 1 haftadır komada olduğu belirtilen Güçlen'in geçtiğimiz yıllarda ağır bir zatürre geçirdiği açıklandı. 2 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in sürekli alışveriş yaptığı marketin 3 çalışanında da koronavirüs görüldüğü açıklandı. Güçlen'in ailesi kızının alışveriş yaparken kasiyerden koronavirüs kaptığını iddia etti.

Aileye de bulaştı karantinadalar

50 yıldır ABD'de yaşayan 70 yaşındaki baba Nevzat Güçlen'in eşi ve damadına da koronavirüs bulaşmasından dolayı aile Allentown kentindeki evlerinde doktor kontrolünde karantina da tutuldukları öğrenildi. 

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