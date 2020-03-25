Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı KOBİ'lere destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ölümcül virüse karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yeni tip koronavirüse karşı işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek verecek vereceklerini duyurdu.

6 milyon TL’ye kadar destek

Bakan Varank, KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini belirtti.

"4 ay ek süre de vereceğiz"

Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” ifadelerini kullandı.