Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı KOBİ'lere destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ölümcül virüse karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı.Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yeni tip koronavirüse karşı işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek verecek vereceklerini duyurdu.
6 milyon TL’ye kadar destek
Bakan Varank, KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini belirtti.
"4 ay ek süre de vereceğiz"
Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” ifadelerini kullandı.
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