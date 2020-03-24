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Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz

Anadolu Ajansı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından '196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulunurken, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."

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