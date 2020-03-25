Ünlülerin koronavirüse karşı 'iyi geliyor kullanıyorum' diye tanıttığı kutudan başka ilaç çıktı

Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seray Sever, Demet Şener ve Seren Serengil gibi ünlü isimlerin "Koronavirüse iyi geliyor" diye reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi Cüneyt Alacacı, henüz piyasaya çıkmayan ilacın reklamını yapan ünlüleri 'cahil' olmakla suçladı.

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Ünlü isimler 'koronavirüsten koruyor' diyerek sahte bir vitaminin reklamını yapmış, üründe talep patlaması yaşanmıştı. Oysa koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen bir ilaç bulunmuyor.

Ünlüleri mahkemeye verecek

Reklamı yapılan ilacı üreten firmanın sahibi Cüneyt Alacacı, ünlüleri eleştirerek, "Biz bu reklamları yapan şirketten davacı olduk, adaletin huzurunda cevap verecekler" dedi.

Ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı

Kanal D Haber'den Şevval Şirin ve kameraman İsmail Özmeral'ın haberine göre; Şikayetlerin artması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatsız ürün ve tanıtımını yapan ünlü isimlere karşı harekete geçip soruşturma başlatmıştı.

Firma sahibi Cüney Alacacı ortaya atılan iddialarla ilgili Kanal D Haber'e konuştu. Alacacı, reklamlardan kendisinin haberi olmadığını belirterek, tanıtım yapan ünlüleri cahil olmakla suçladı.

Belki bizim diğer ürünümüzden alıp koymuş olabilirler boş da olabilir kutu

Alacacı, "Ortada izin yok, ortada üretime başlanmış bir ürün yok ama reklamlar dönüyor bir resmi site var. 40 liraya 90 liraya bu ürün satılıyor, üretilmemiş bir ürünün satışı nasıl olabiliyor. No Attack olamaz bir kere çünkü No Attack diye ürün piyasaya çıkmadı, izinlerine müracaat edildi izinlerini bekliyoruz. Demo kutu yapmışlar, demo kutularla ünlülere göndermişler ünlülerle paylaşım yapmışlar. Sadece 1 kutu herhalde gönderilen. 30 tane var ama içinde belki bizim diğer ürünümüzden alıp koymuş olabilirler boş da olabilir kutu, o bile belli değil? Biz bu reklamları yapan şirketten davacı olduk, adaletin huzurunda cevap verecekler" dedi.

Ünlülerin listesi Tarım Bakanlığı onayı almamış ve koronavirüse karşı koruduğu iddiasıyla sahte ilaç tanıtımı yapan ünlülerin listesi: Şeyma Subaşı Seren Serengil Seda Akgül Seda Sayan Seray Sever Demet Şener Ebru Akel Perihan Savaş Gizem Hatipoğlu