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'Koronavirüs var' diye ismi açıklanan ilk şehir Kastamonu oldu giriş çıkışlara denetim

Türkiye'de "koronavirüslü hasta var" diye ismi açıklanan ilk şehir Kastamonu oldu. Kastamonu'da 2 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında ateş ölçerlerle denetim yapmaya başladı.

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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı. Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kastamonu’da şu ana kadar tespit edilmiş iki tane pozitif vak'a olması nedeniyle şehrin girişlerinde kontroller arttırıldı.

Giriş çıkışta herkesin ateşi ölçülüyor

Bu kapsamda Vali Yaşar Karadeniz’in talimatlarıyla Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri, Çankırı-Ankara karayolu uygulama noktasında araç sürücüleri ve yolcuları ateş ölçer vasıtasıyla kontrol ediyor.

24 saat tüm araçlar durdurulacak...

Uygulama noktasında görev alan emniyet güçleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak şehre giriş yapmak isteyen tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığının öğrenildiği kontrollerde, salgın hastalıkla mücadele kapsamında il girişlerinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne bağlı uygulama noktalarında kontrol faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

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