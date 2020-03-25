Olayın adresi Iğdır! Karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı

IĞDIR'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınmak istenen genç hastaneden kaçtı. Polis ve sağlık ekipleri her yerde onu aradı.

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Yurt dışından gelen bir genç, Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istendi.

Karantinayı duyunca hastaneden kaçtı

Hastalık belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.

Karış karış onu aradılar

Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.