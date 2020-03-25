Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında koronavirüsten ölen Türklerin sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısını 32 olarak açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili son durumu paylaştı. İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

8 ülkeden 2721 öğrenci getirildi

Bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'in başkanlığında. Dün akşam itibariyle 11 sefer ile 8 ülkeden 2721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'daki öğrencilerimizi aldık.

KKTC'den de öğrencilerimiz getirildi. 14 günlük karantinaya alınmış oldular. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildiler. Fas'taki vatandaşlarımızı da ülkemize getirdik.

20 bin Pakistanlı var. 1 tanesinin kalp ritminde problem vardı. Diğerlerini de misafir ediyoruz. Özbekistan'dan gelen uçak Özbek kardeşlerimizi ülkesine götürdü. Diğer ülkelerin vatandaşları da var.

32 vatandaşımız hayatını kaybetti

Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alınıyor ve gerekli destek veriliyor.

Konsolosluk çağrı merkezleri 7/24 saat hizmet veriyor

Bakanlığımızda koordinasyon ve destek birimleri oluşturduk. Konsolosluk çağrı merkezlerimizin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini de bildirelim. Yurt dışındaki misyonlarımıza, bizlere ulaşan tüm çağrıları, eleştirileri tek tek dikkate alıyoruz.

17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik



Ancak tüm vatandaşlarımızı ülkemize getireceğimizi söylemek gerçekçi olmaz, öğrencilerimize öncelik veriyoruz. Biz gereken katkıyı sağlarız. Bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. Üretim fazlası olursa onu ihraç edebiliriz.