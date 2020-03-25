Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Fatma Girik Bodrum'da korona virüs önlemi aldı!
Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, koronavirüse karşı "Evde kal" çağrısına uyuyor. Bodrum'daki evinden dışarı çıkmayan Girik, daha önceki rahatsızlıklarından dolayı da yürümekte güçlük çekiyor. 77 yaşındaki sanatçı, fizik tedavisini de evinde görüyor.
Türkiye'de hızla büyüyen evde kal çağrılarına Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Fatma Girik de uyuyor. Son dönemlerde sağlık problemleri artan Girik, koronavirüsten korunmak için evinden dışarı çıkmama kararı aldı.
Girik'in evinde dezenfekte işlemi yaptırdığı ve beraber yaşadığı 98 yaşında hasta olan annesi Münevver Girik için de önlemler aldığı öğrenildi. Kalça ameliyatından dolayı yürüme güçlüğü çeken ve fizik tedaviye giden Girik’in tedavisine evinde devam ettiği öğrenildi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Fatma Girik'i evinde ziyaret ederek, aldığı önlemlerden dolayı teşekkür etti.
Girik'in sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Aras, ihtiyaçları olduğu zaman çağrı merkezini araması halinde Bodrum Belediye ekiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirtti.