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Son dakika Van'da iki aile arasında korkunç kavga! Silahlar patladı 3 ölü 8 yaralı

VAN'ın Tuşba ilçesinden son dakika korkunç bir kavga haberi geldi. İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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İlçenin Güveçli kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kırsal mahallede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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