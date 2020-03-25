Son dakika Van'da iki aile arasında korkunç kavga! Silahlar patladı 3 ölü 8 yaralı

VAN'ın Tuşba ilçesinden son dakika korkunç bir kavga haberi geldi. İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Abone ol
İlçenin Güveçli kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kırsal mahallede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
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