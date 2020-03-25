Sultanbeyli'de eşini öldürmesi için arkadaşını kiraladı! Anlaştığı rakam şok etti

İSTANBUL'un Anadolu yakasındaki ilçelerinden Sultanbeyli'de eşinden yeni boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Lale Bayram banyoda ölü bulunmuştu. Ancak polis soruşturmasında Lale Bayram'ın bir cinayete kurban gittiği belli oldu. Polis cinayet şüphelisi olarak Lale Bayram'ın boşandığı eşi Yasin A. ile arkadaşı Servet K'yı gözaltına aldı. Servet K.'nın eski eşini öldürtmek için Yasin A. ile 8 bin 500 liraya anlaştığı ortaya çıktı. Öte yandan talihsiz kadın Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önceki görüntüleri dikkat çekti.