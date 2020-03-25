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Bakırköy'de önündeki minibüse çarparak kaldırıma çıktı

BAKIRKÖY'de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce önündeki minibüse çarptı ardından kaldırıma çıktı. Kazada biri ağır ağır dört kişi yaralandı.

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Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyreden minibüse çarparak kaldırıma çıktı.

Kaza saat  dün saat 17.45 sıralarında Kennedy Caddesi Sirkeci istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Ç., 34 ZKT 36 plakalı otomobiliyle, viraja hızlı girince yerlerin de ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden 34 BVS 722 plakalı minibüse çarptı. Kazada savrulan otomobil kaldırıma çıktı, tel örgülere vurarak durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sürücü Burhan Ç. otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Burhan Ç. ,Cem G. ve Sezgin S. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Burhan Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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