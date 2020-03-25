HABER /  DÜNYA

Rusya'da 25 katlı bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Rusya’da korona virüsü vakaları toplam 495’e yükselirken İspanya’dan gelen 2 kişinin bulunduğu 25 katlı apartmanın karantinaya alındığı açıklandı.

Abone ol

Rusya’da hızla artan koronavirüs vakalarına yenileri eklendi. Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ülkede virüs tedavisi gören kişi sayısının 57 kişi artarak toplamda 495’e yükseldiği duyuruldu.

Koronavirüs vakalarının artmasından sonra tedbirlerini arttıran Rusya, Yekaterinburg şehrinde ilginç bir yöntem ile 25 katlı bir apartmanı karantinaya alarak dış dünya ile bağlantısını kesti. Bölgede yayın yapan yerel basının haberlerine göre ABD’den İspanya’ya giden buradan da Rusya’nın Soçi kentine dönen Rus çift burada hastaneye gidip kendilerine kurallar gereği test yaptırmak yerine Yekaterinburg’a uçak bileti aldı. Burada bulunan evlerine giden çift aranmaya başlanınca çiftin ilişkili olduğu 4 adreste arama yapıldı. Çiftin Yekaterinburg’ta 25 katlı bir bina bulunan dairelerinde olduğu tespit edildi.

Özel giyimli kişiler binaya giderek çifte testler uyguladı. Ayrıca polis tarafından da bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 25 katlı bina güvenlik ekipleri tarafından karantinaya alınırken binada görev yapması için sağlıkçılar gönderildi. Binada yaşayanların dışarıya çıkmasına izin verilmediği ve özel donanımlı sağlık ekiplerinin de sürekli bina sakinlerini kontrol edeceği açıklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında koronavirüsten ölen Türklerin sayısını açıkladı
Son dakika Van'da iki aile arasında korkunç kavga! Silahlar patladı 3 ölü 8 yaralı
İşte Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in son 10 günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs önlemlerini bakanlarla telekonferans ile görüştü
'Koronavirüs var' diye ismi açıklanan ilk şehir Kastamonu oldu giriş çıkışlara denetim
Angela Merkel'e 8 yıl önce sunulan koronavirüs raporu! 7,5 milyon insan ölecek
ÖNCEKİ HABERLER
Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Benan Mahmutyazıcıoğlu instagramı yıktı Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir yaşı kaç?
Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim yorumu
Siri'nin açığını buldu 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Olayın adresi Iğdır! Karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı
KYK borçları siliniyor mu 2020 son haberi Bakan Albayrak verdi
Yorumlar