Esra Erol'da Baha Akkoç ifşası! Silah zoruyla kaçırıldım dedi fuhuş çıktı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına Ali Akkoç'un evden kaçan eşi Baha Akkoç ile ilgili gerçekler damga vurdu. Baha Akkoç katıldığı canlı yayında önce inanılmaz bir hikaye anlattı. Tanıklar yayına bağlanınca ortaya çıkan gerçekler ise kan dondurdu.

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Esra Erol'da programında 3 yaşındaki çocuğunu alıp gece yarısı evden kaçan Baha Akkoç ile ilgili ortaya çıkan gerçekler izleyen herkesin ağzını açıkta bıraktı. Karşı komşusu tarafından başına silah dayanarak kaçırıldığını iddia eden Baha Akkoç, canlı yayına bağlanan tanıkların ifadeleri ile şoka girdi. Esra Erol da anlattığı ilk hikayeye inanmayınca Baha herşeyi açıklamak zorunda kaldı. Meğer fuhuş çetesi olan bir ailenin kurduğu inanılmaz bir tuzağa düşmüş. İşte Esra Erol'daki Baha Akkoç vakası:

Ali Akkoç ile evli olan Baha Akkoç, bir gece yarısı eşi işe gidince eşyalarını toplayıp 3 yaşındaki çocuğunu da alıp evden kaçıyor. Geride 'beni arama' diye mektup bırakan Baha Akkoç, günlerce ortaya çıkmıyor. Bunun üzerine eşi Ali Akkoç, Esra Erol'un programına gelip, kayıp karısının bulunmasını istedi. Esra Erol'un ekibi Baha Akkoç'un izini sürüp onun Tavşanlı'da olduğunu ortaya çıkardı. Canlı yayına gelen Baha Akkoç, herkese akıllara zarar bir kaçırılma hikayesi anlattı.

Baha'nın anlattığına göre karşı komşuları olan Leyla Özdoğanlar ile onun oğlu tarafından silah zoruyla kaçırılmıştı. Söyledikleri şöyle:



-Leyla bana gelmişti. Eşim işteydi. Ona çay yaparken kapı çaldı, Leyla gidip kapıyı açtı. İçeriye oğlu Erdoğan Özdoğan silahla girdi. Çocuğun başına silah dayadı ve burdan gideceğiz dedi. Sonra bana veda mektubu yazdırdı. Beni arama diye mektup yazdım. Bana eşyaları toplattılar, kapıya İrem'e ait gri bir araba geldi. Ama İrem'in onlarla bir bağlantısı yokmuş. Arabaya bindik beni bir taksiye götürdüler.

-Arabadan indik taksiye bindik, Erdoğan ve Leyla indi. Erdoğan'ın kardeşleri geldi Eda ve Gönül ile abisi Uğur bizi taksiye bindirdiler. Onlar Erdoğan ve Leyla arabayla kaldılar. Biz Turgutlu otogarından bilet alıp Eskişehir'e gittik. Orda 4. kattaki evlerinde bir kaç gün kaldık. Sonra Erdoğan geldi ve hazırlan gidiyoruz dedi. Benim gittiğim gün hattımı kırdılar. O gün akşam yola çıktık.

Baha içki içirip fuhuş yapacaksın dediler

-Kütahya yolunda Erdoğan içecek içki aldı. Ben içmiyorum dedim bana zorla içtirdi. O an başım dönmeye başladı. Arabanın içinden herkes indi İrem geldi. Şu otobanı görüyor musun beni bu yolda Erdoğan çalıştırıyor dedi. Sen de burada çalışacaksın yoksa çocuğunu öldürürüz dedi. Kütahya'ya girince İrem çalışmaya gitti. Biz arabada bekledik. Bir apartta kaldık gündüz bana çalışmaya gideceksin dediler. Ben böyle şey yapmam dedim.



Esra Erol'un ekibi bu süreçte Baha'nın izini sürerken İrem Güler'in telefon numarasına ulaşıp onu arıyor. İrem eve gelip olanları anlatıyor. Bunun üzerine Erdoğan'ın babası Haydar, Baha'ya 'yarın gidip Tavşanlı karakoluna 'kendim isteyerek kaçtım, kocamı istemiyorsun' diyeceksin diyor. Baha da denileni yapıyor. Karakola gidiyor ve 'kendi isteği ile kaçtığına' yönelik ifade veriyor.

Baha'nın silah zoruyla kaçtığına dair anlattığı hikaye Esra Erol'u ikna etmedi. Polis karakolunda gerçeği söyleyebilirdin diyen Esra Erol 'Bu masalı niye anlatıyorsun, doğruyu söyle' diyerek tepki gösterdi. Bu sırada canlı yayına İrem Güler bağlandı. İrem Güler fuhuş yaptığı iddiasını yalanladı. Baha ile parkta tanıştığını onun sevgilileri olduğunu öne sürdü. Baha'nın kendisine kocasını terkedeceğini söylediğini ve evden ayrıldığını iddia eden İrem Güler, "Bunları dinlemedi Tavşanlı'ya gitti. Oradan beni aradı ve beni alır mısın dedi. 35 plakalı araç benim. Ehliyetim olmadığı için sürücü bulup Baha'ya gidip aldım' dedi.

Canlı yayına bağlanan bir tanık ise herşeyi ortaya döktü. Bu kişinin anlattığına göre Özdoğanlar ailesi kadınları tuzaklarına düşürüp fuhuş yaptırıyorlar. Kadının verdiği bilgiye göre İrem de 14 yaşında bunların ağına düşmüş. Çocukken evden kaçan İrem'in günlük limit konularak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Fuhuş çetesi kuran Özdoğanlar ailesinin kirli mazisi de ortaya serildi. Özdoğanlar ailesinin babası Haydar Özdoğanlar'ın ceazevinden firar ettiği, Erdoğan'ın ise asker kaçağı olduğu öğrenildi.

Oğlanlar kızları aşık edip...

Aile üyelerinin anne Leyla da dahil fuhuş çetesi oldukları ortaya çıkarken, sistemin nasıl işlediği de öğrenildi. Uğur ve Erdoğan kardeşler kadınları kendilerine aşık edip 'evlik vaadiyle' kandırıyorlar. Tercihleri genellikle evli kadınlar oluyor. Aşık ettikleri kadınları 'kaçmaya' zorlayan kardeşler, kadınları ailelerinden koparınca erkeklere satmaya başlıyorlar. Erdoğan'ın 14 yaşından beri pazarladığı İrem Güler ile de dini nikahla evli olduğu belirlendi.

Esra Erol sıkıştırınca...

Bütün bu gerçekler ortaya çıkınca Esra Erol, Baha'ya 'sen niye bunlarla gittin, anlattıkların yalan, doğruyu söyle kurtul bu işten' dedi. Çocuklardan birine mi aşık oldun, seni böyle mi kandırdılar diye sordu. Baha'ya inanmayan Esra Erol sıkıştırınca Baha herşeyi itiraf etmek durumunda kaldı. Erdoğan ile komşu olunca tanıştıklarını belirten Baha detaylarını şöyle anlattı.

-Ablacığım ilk baştan anlatayım. Ali ile geçinemiyorduk sürekli kavga ediyorduk. Annesi Leyla sokaktaydı ben de çıkıp oturdum. Ben ağlıyordum Erdoğan geldi neden ağlıyorsun dedi. Ben çocuğumun istediğini alamıyorum dedim. Bunun üzerine Erdoğan dedi ki 'ben senin çocuğuna babalık yaparım, seni heryere götürürüm. Konuşmaya başladık. Bana sürekli 'gidelim' diyordu. Ben sana aşık oldum dedi. Ben ona inandım. 3-4 gün boyunca konuştuk. Ali işe gidince konuşuyorduk.

-Annesi ve babası bir gün seni götürelim, biz senin ailen oluruz, çocuğuna iyi hayat sunarız dediler. Ben de tamam dedim. Yola çıktık. Silah yoktu. İki kızla Erdoğan'ın kardeşleri Gönül ve Eda ile yola çıktı. Eskişehir'e gittik 2-3 gün durduk. O gün İrem, annesi ve Erdoğan geldi. Erdoğan 'ben eşimi gönderemem (İrem ile dini nikahlı) ikiniz birlikte yaşayacaksınız' dedi. Ben bunu kabul etmedim. Fuhuş iddiası doğru. Kütahya'da yolda giderken bana birşeyler içirdiler başım döndü.