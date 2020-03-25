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Olcay Şahan'dan evde kal mesajı: Gerekirse küselim

Yukatel Denizlispor'da Olcay Şahan basın mensuplarına konuştu. 'Evde kal' çağrısına ilişkin açıklamalar yaptı.

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Yukatel Denizlispor’un yıldız ismi Olcay Şahan, corona virüs için evde
kal mesajı verdi. Corona virüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürdüğünü belirtti.

Olcay Şahan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal.

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