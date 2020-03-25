Antalya'da alkollü sürücü bir can aldı

ANTALYA'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya, alkollü sürücü otomobille çarptı, ölümüne sebep oldu. Birde yaptıkları yetmiyormuş gibi arkasına dönüp bakmadan olay yerinden otomobille kaçtı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Artam Karakışla otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, Ö.D.'nin kullandığı 07 JD 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun karşısına geçmek isteyen Artam Karakışla'ya çarptı. Kazayı görenler ağır yaralanan Artam Karakışla'ya yardım için gelirken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye sevk etti. Hastanede müdahale edilen Artam Karakışla kurtarılamadı.

Alkollü direksiyon başına geçti, bir cana mal oldu

Kazanın hemen ardından sürücü Ö.D. ile aynı araçta bulunan Y.Ö. olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri araçta bulunan R.K.'yı kaza yerinde gözaltına aldı. R.K., karakoldaki ifadesinde Ö.D. ve Y.Ö. ile alkol aldıklarını, kendisini eve bıraktıkları sırada ise kazanın meydana geldiğini söyledi. Jandarma, kazanın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.