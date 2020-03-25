ATV Esra Erol canlıda Baha Akkoç ifşası! Silah zoruyla kaçırıldım dedi fuhuş çıktı
ATV'de canlı yayınlanan Esra Erol'da programına Ali Akkoç'un evden kaçan eşi Baha Akkoç ile ilgili gerçekler damga vurdu.
Esra Erol'da programında 3 yaşındaki çocuğunu alıp gece yarısı evden kaçan Baha Akkoç ile ilgili ortaya çıkan gerçekler izleyen herkesin ağzını açıkta bıraktı. Karşı komşusu tarafından başına silah dayanarak kaçırıldığını iddia eden Baha Akkoç, canlı yayına bağlanan tanıkların ifadeleri ile şoka girdi. Esra Erol da anlattığı ilk hikayeye inanmayınca Baha herşeyi açıklamak zorunda kaldı. Meğer fuhuş çetesi olan bir ailenin kurduğu inanılmaz bir tuzağa düşmüş. İşte Esra Erol'daki Baha Akkoç vakası:
Ali Akkoç ile evli olan Baha Akkoç, bir gece yarısı eşi işe gidince eşyalarını toplayıp 3 yaşındaki çocuğunu da alıp evden kaçıyor. Geride 'beni arama' diye mektup bırakan Baha Akkoç, günlerce ortaya çıkmıyor. Bunun üzerine eşi Ali Akkoç, Esra Erol'un programına gelip, kayıp karısının bulunmasını istedi. Esra Erol'un ekibi Baha Akkoç'un izini sürüp onun Tavşanlı'da olduğunu ortaya çıkardı. Canlı yayına gelen Baha Akkoç, herkese akıllara zarar bir kaçırılma hikayesi anlattı.
Baha'nın anlattığına göre karşı komşuları olan Leyla Özdoğanlar ile onun oğlu tarafından silah zoruyla kaçırılmıştı. Söyledikleri şöyle:
-Leyla bana gelmişti. Eşim işteydi. Ona çay yaparken kapı çaldı, Leyla gidip kapıyı açtı. İçeriye oğlu Erdoğan Özdoğan silahla girdi. Çocuğun başına silah dayadı ve burdan gideceğiz dedi. Sonra bana veda mektubu yazdırdı. Beni arama diye mektup yazdım. Bana eşyaları toplattılar, kapıya İrem'e ait gri bir araba geldi. Ama İrem'in onlarla bir bağlantısı yokmuş. Arabaya bindik beni bir taksiye götürdüler.
-Arabadan indik taksiye bindik, Erdoğan ve Leyla indi. Erdoğan'ın kardeşleri geldi Eda ve Gönül ile abisi Uğur bizi taksiye bindirdiler. Onlar Erdoğan ve Leyla arabayla kaldılar. Biz Turgutlu otogarından bilet alıp Eskişehir'e gittik. Orda 4. kattaki evlerinde bir kaç gün kaldık. Sonra Erdoğan geldi ve hazırlan gidiyoruz dedi. Benim gittiğim gün hattımı kırdılar. O gün akşam yola çıktık.