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Adıyaman'da tüfekle çenesine sıkıp intihar etti

ADIYAMAN'da 56 yaşındaki Şükrü G. isimli vatandaş eline aldığı tüfekle kendisini çenesinde vurdu, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Adıyaman'da, 56 yaşındaki Şükrü G. henüz bilinemeyen bir nedenle evinde yalnızken tüfekle intihar etti.

Olay, dün gece Kömür beldesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü G., evde yalnız olduğu sırada av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma Şükrü G.'nin intihar nedenini araştırıyor.

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