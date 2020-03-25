Koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 70'i geçti! Türkiye dışından da var
TÜRKİYE'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e yükselirken, dünyanın çeşitli yerlerinden de ölüm haberleri geldi. Türkiye ve yurt dışındaki ölümlerle birlikte sayı bakın kaça çıktı...
Türkiye'de Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e koronavirüse yakalanların sayısı ise 1872'ye yükseldi. Dünya genelinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da koronavirüs kurbanları arasına giriyor. Son olarak ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Güçlen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ABD, Belçika, Avusturya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 32'ye yükseldi. Türkiye ve yurt dışında ölen Türklerin toplam sayısı ise 76 oldu.
Türkiye'de ölenlerin sayısı 44'e vaka sayısı bin 872'ye çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 1872'ye yükseldiğini duyurdu. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 343 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu. Bakan Koca, hayatını kaybeden 7 kişiden birinin KOAH hastası olduğunu, altısının ise ileri yaşta olduğunu ifade etti.
Türkiye'de koronavirüslü olduğu açıklanan ilk il Kastamonu oldu
Türkiye'de "koronavirüslü hasta var" diye ismi açıklanan ilk şehir Kastamonu oldu. Kastamonu'da 2 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında ateş ölçerlerle denetim yapmaya başladı. Uygulama noktasında görev alan emniyet güçleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak şehre giriş yapmak isteyen tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor.
ABD'de bir Türk koronavirüs nedeniyle vefat etti
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Türk, koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Allentown kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti belirtildi.
Son 1 haftadır komada olduğu belirtilen Güçlen'in geçtiğimiz yıllarda ağır bir zatürre geçirdiği açıklandı. 2 hafta önce koronavirüsü testi pozitif çıkan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in sürekli alışveriş yaptığı marketin 3 çalışanında da koronavirüs görüldüğü açıklandı. Güçlen'in ailesi kızının alışveriş yaparken kasiyerden korona virüsü kaptığını iddia etti.
50 yıldır ABD'de yaşayan 70 yaşındaki baba Nevzat Güçlen'in eşi ve damadına da korona virüs bulaşmasından dolayı aile Allentown kentindeki evlerinde doktor kontrolünde karantina da tutuldukları öğrenildi.