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Keşan Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle 'sahillerimize gelmeyin' dedi

Edirne'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, büyük şehirlerden Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine gelen ya da gelmek isteyenler için 'Sahillerimize gelmeyin' dedi.

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Keşan Belediye Meclisi, corona virüs tedbirlerini görüşmek üzere Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Katılımcıların maske takarak ve sosyal mesafe kuralına göre oturarak katıldığı toplantı, sağlık çalışanlarının alkışlanmasıyla başladı. 

Başkan Mustafa Helvacıoğlu, virüs salgınında vaka sayısındaki artış ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerden Saros Körfezi'ndeki Erikli, Yayla ve Mecidiye sahillerine gelen ya da gelmek isteyenlere uyarıda bulundu.

'Sahillerimize gelmeyin'

Helvacıoğlu, "Sahillerimize gelen misafirlerimiz var. Ancak onlara temizlik ve su hizmeti dışında bir hizmet maalesef veremeyeceğiz. Çünkü ancak Keşan'daki vatandaşlarımıza hizmet üretebileceğimiz bir süreçteyiz. Bu süreçte lütfen hem kendi sağlığınız, hem de bölge halkımızın sağlığı için sahillerimize gelmeyiniz. Biz meclis ve belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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