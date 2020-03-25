Vladimir Putin koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan koranavirüs, Rusya'ya da sıçradı. Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu açıklayan Rusya, durumun diğer ülkelerdeki kadar kötü olmadığını bildirdi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti. Putin’in, koruyucu kıyafet giyerken görüntüleri paylaşılması dikkat çekti.