Vladimir Putin koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde ölümcül koronavirüse yakalanan hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti. Putin’in, koruyucu kıyafet giyerken görüntüleri paylaşılması dikkat çekti.
Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan koranavirüs, Rusya'ya da sıçradı. Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu açıklayan Rusya, durumun diğer ülkelerdeki kadar kötü olmadığını bildirdi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti. Putin’in, koruyucu kıyafet giyerken görüntüleri paylaşılması dikkat çekti.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Corona virüs hastalarının bulunduğu başkent Moskova’da yer alan Kommunarka bölgesindeki hastaneyi ziyaret etti.
Putin’in hastanedeki personelin iyi koordine edilmiş kaliteli çalışmalarına dikkat çektiği belirtildi.
Ayrıca Putin’in iyileşen kişileri tamamen farklı bir hayatın beklediğini belirterek "Personeli çalışırken gördüm, hepsi görevinin başında. Ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını biliyorlar. Her şeye sahipler, ekipman ve araçlarını etkili bir şekilde kullanıyorlar” ifadelerini kullandığı bildirildi.