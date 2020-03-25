Koronaya yakalanan İngiliz kadından iyi haber geldi

Koronavirüsün tehlikeleri konusunda herkesi uyaran videosuyla dikkat çeken ve koronavirüs hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören İngiliz Tara Jane Langston, taburcu edildi.

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Normalde zinde ve sağlıklı bir sporcu olan 39 yaşındaki Tara Jane Langston, koronavirüs hastalığı nedeniyle İngiltere’deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Nefes almak için mücadele eden genç kadın, insanların koronavirüse karşı dikkat etmesi için hasta yatağından bir video çekmişti.

Taburcu oldu

Koronavirüsün tehlikeleri konusunda uyaran Langston, her nefes alıp verdiğinde ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söylemiş ve uyarılarda bulunmuştu.

Aldığım en güzel hediye

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, iki çocuk annesi kadın, "Evde olduğum için çok mutluyum. Bu aldığım en güzel anneler günü hediyesiydi." dedi.

En kötüsü bitti

Langston, "Kızlarımı ve kocamı gördüğüm için ve de koronavirüsü yendiğim için çok mutluyum. Hala iyileşme sürecindeyim ama videoyu çektiğim zamanki halimden çok daha iyi hissediyorum. Travmatik bir zaman oldu, ama en kötüsü bitti." diye konuştu.