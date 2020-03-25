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Fatih Terim'den Koronavirüs sonrası ilk mesaj

Koronavirüse yakalanan Fatih Terim, "Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum" dedi.

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Corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Ateşi olmayan, ancak hafif öksürük şikayeti bulunan tecrübeli çalıştırıcı takımına mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

"Sakın paniğe kapılmayın''
Fanatik'te yer alan habere göre Terim, "Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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