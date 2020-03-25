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İsrail'de koronavirüs alarmı! Sinagogları kapatıyor

İSRAİL yönetimi, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemleri devreye alıyor. Ülkedeki tüm sinagogların kapatılacağı duyuruldu.

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İsrail, ölümcü virüsle mücadele kapsamında bu akşamdan itibaren yürürlüğe girecek yeni önlemleri kamuoyu ile paylaştı.

Yeni koronavirüs önlemleri

- Bu önlemler kapsamında, özel araçlarda en fazla iki kişinin, taksilerde ise en fazla bir yolcunun seyahat etmesi kararlaştırıldı.

- İsraillilere market ve eczaneye gitmek dışında evlerinden en fazla 100 metre uzaklaşma izni getirilirken, ülkedeki tüm sinagogların bu akşamdan itibaren kapatılması kararlaştırıldı. 

İsrail'de son durum!

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 2 bin 30'a yükseldiğini duyurmuştu. 

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