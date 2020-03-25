İsrail'de koronavirüs alarmı! Sinagogları kapatıyor

İSRAİL yönetimi, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemleri devreye alıyor. Ülkedeki tüm sinagogların kapatılacağı duyuruldu.Abone ol
İsrail, ölümcü virüsle mücadele kapsamında bu akşamdan itibaren yürürlüğe girecek yeni önlemleri kamuoyu ile paylaştı.
Yeni koronavirüs önlemleri
- Bu önlemler kapsamında, özel araçlarda en fazla iki kişinin, taksilerde ise en fazla bir yolcunun seyahat etmesi kararlaştırıldı.
- İsraillilere market ve eczaneye gitmek dışında evlerinden en fazla 100 metre uzaklaşma izni getirilirken, ülkedeki tüm sinagogların bu akşamdan itibaren kapatılması kararlaştırıldı.
İsrail'de son durum!
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 2 bin 30'a yükseldiğini duyurmuştu.
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