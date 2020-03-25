Bayram ikramiyesi ödemesi 2020 ne zaman tarih belli

Devlet tarafından emekliye ödenen bin liralık bayram ikramiyesi bu sene erken ödenecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilere bayram ikramiyesinin nisan ayında ödeneceğini duyurdu.

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2018 yılından beri bayram öncesi emeklilere ödenen bin liralık bayram promosyonu bu sene yani 2020 yılında erken ödenecek müjdesini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Emekliyet bayram ikramiyesi ödemesi bu sene nisan ayında yapılacak.

Bayram ikramiyeleri erkene çekildi

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, bu süreci takip ederek ihtiyaç oldukça tüm kesimleri ilgilendiren tedbir ve destekler almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

Bayram İkramiyesini kimler alabiliyor?

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

-Geçici köy korucuları

-Şeref aylığı alanlar

-Şampiyon sporcular,

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Yeni emekli olanlar faydalanabilecekler mi: 2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.