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Koronavirüsten ölen hastanın otopsi sonuçları korkuttu

Demirören Haber Ajansı

Koronavirüsten ölen hastaların üzerinde yapılan otopside virüsün ölümden sonra da akciğerde varlığını sürdürdüğü, bağışıklık sistemine zarar verdiği ve diğer organlara da zarar verdiği ortaya çıktı.

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Koronavirüsün nasıl bir bela olduğu Çin'de yapılan bir araştırmayla ortaya çıktı. Hasta ölse bile virüsün akciğerde kalmaya devam ettiği belirlendi.

29 koronaviüs hastası üzerinde otopsi yapıldı

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, Peking Üniversitesi Birinci Hastanesi’nde bulaşıcı hastalık uzmanı Wang Guiqiang başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, Çinli araştırma gruplarının hayatını kaybeden 29 koronavirüs hastası üzerinde otopsi yaptığını, virüsün ölümden sonra da akciğerde varlığını sürdürdüğünü ve bağışıklık sistemine zarar verdiğini ifade etti.

Bağışıklık sisteminde ciddi hasar olduğu ortaya çıktı

Guiqiang aynı zamanda, yapılan otopsilerin hastaların bağışıklık sisteminde ciddi hasar olduğunu ortaya çıkardığını ve bunun da hastaların ölümünde ‘çok önemli bir etken’ olabileceğini belirtti. Guiqiang, enfeksiyonun, akciğerlerde sadece ciddi patolojik değişikliklere neden olmadığını ve aynı zamanda küçük bronş tüplerinde salgılara neden olduğunu bunun da oksijenin bağlanmasını zorlaştırdığını açıkladı.

Diğer organlarda da farklı derecelerde hasar görüldü

Bulaşıcı hastalık uzmanı Guiqiang’a göre, hastanın solunum yolunu açık tutmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek klinik olarak önem oluşturuyor. Uzman ayrıca eş zamanla enfeksiyonların, hastanın durumunun ağırlaşmasının ve hatta ölümünün önemli nedenleri arasında olduğunu belirterek, hasar görmüş bağışıklık sistemi nedeniyle hastaların bakteriyel ve fungal (mantarla ilgili) enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geleceğini ve hali hazırda ağır durumda olan hastalarda bunun gözlemlendiğini açıkladı. Ayrıca Guiqiang, kalp, karaciğer ve böbreklerin de farklı derecelerde zarar gördüğü tespit edildiğini belirtti.

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