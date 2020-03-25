CHP'li vekil 'endişeye sevk eden gelişmeler var' dedi ilin adını verip acil tanı kiti istedi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, il genelinde en az 12 koronavirüs vakası bulunduğunu iddia ederek Zonguldak'a acil olarak koronavirüs tanı kiti gönderilmesini istedi.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Zonguldak'ta herkesi endişeye sevk eden bazı gelişmelerin yaşandığını, bugün itibarıyla Zonguldak'ta en az 12 koronavirüs pozitif vakası bulunduğunu ileri sürdü.

Zonguldak'ta tanı kiti bulunmadığı için numunelerin Ankara veya Bolu'ya gönderilerek test edildiğini dile getiren Yavuzyılmaz, bu işlemin 24 saatlik bir zaman kaybına yol açtığını kaydetti.

Kentte KOAH hastalığı yaygın

Zonguldak'a acil olarak tanı kitinin gönderilmesini ve il geneline dağıtılmasını isteyen Yavuzyılmaz, kentte KOAH hastalığının yaygın olduğunu, bundan dolayı da solunum cihazlarının gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Yetkililerden şeffaf bilgi bekliyoruz

Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta bulunan hastanelerin koruyucu malzeme sıkıntısının giderilmesi ve ödenek sorununun çözülmesinin önemine işaret ederek, "Zonguldak'taki yetkililerden şeffaf bilgi bekliyoruz. Toplam vaka sayısı, yapılan testlerin pozitif veya negatif sayıları, karantinaya alınan ve çıkanların sayısı, ilçe sayısı, her hastanın temas ettiği kişi sayısı, cinsiyet ile yaş bilgisi ve vefat eden hasta sayıları konusunda Zonguldak kamuoyunu bilgilendirmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Yavuzyılmaz, koronavirüsten korunmanın yolunun kişisel koruyucu tedbirlerin alınması ve evde kalınması olduğunu kaydetti.