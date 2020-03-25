İngiltere prensi Charles koronavirüse yakalandı sarayda panik var
İngiltere tahtının varisi Prens Charles'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kraliyet sarayında panik başlarken, Kraliçe sarayı terketti...
Koronavvirüs (Covid-19) İngiliz Kraliyet Ailesine sıçradı. Tahtın 2 numaralı varisi Prens Charles, koronavirüse yakalandı. Kraliyet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Prens Charles'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kraliçe, hafta başında sarayı terketmişti. Prensin eşi Camila'nın durumu ise bilinmiyor...
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın korona virüse yakalandığı duyuruldu.
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Kraliçe 2. Elizabeth, geçen hafta koronavirüsün İngiltere'de can almaya başlaması üzerine Buckingham Sarayı’ndan kaçarcasına ayrılmıştı. 93 yaşındaki Kraliçe’nin 98 yaşındaki eşi Prens Philip de Sandringham Windsor konutunda karantina altına alınmıştı.
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