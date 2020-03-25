Bakan Pekcan duyurdu: Irak'la ticaret temassız sürüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Irak'la ticaretimizin mümkün olduğunca aksamadan devamı için her türlü önlemi, vatandaşlarımızın sağlığını her zaman ön planda tutarak alıyoruz" dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Pekcan'ın yaptığı açıklama şu şekilde; "1 Mart 2020’den itibaren Irak’a yapılan ihracat; Habur–İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak gerçekleştirilmektedir.

''Şu ana kadar 21 bin araç dezenfekte edilmiştir"

Giriş yönünde, sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir. Irak’tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 21 bin araç dezenfekte edilmiştir"

''1072 tır çıkışı, 868 tır girişi oldu''

Ticaret Bakanı Pekcan, "Habur Gümrük Kapısı'ndan temassız ihracat kapsamında 24 Mart itibarıyla 1072 tır çıkışı, 868 tır girişi oldu. Irak’a ihracat, Habur–İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor." dedi.