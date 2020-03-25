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Türkiye Özel Okullar Derneği'nden özel okul ücretleri için açıklama

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitime verilen aranın ardından özel okulların nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin Türkiye Özel Okullar Derneği'nden açıklama geldi.

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Koronavirüsü nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından okul ücretleri hakkında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin Türkiye Özel Okullar Derneği bir açıklama yaptı.

Yüz yüze eğitim

Yapılan açıklamada derneklerin bir araya gelerek, 300.000 çalışanı ve 2.5 milyon öğrencisi bulunan kurumlar hakkında, kimsenin mağdur olmaması için bir yol haritası çizildiği belirtildi. Özel eğitim kurumlarını temsil eden dernekler olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, özel okulların eksik kalan eğitimi okullar açıldıktan sonra yüz yüze eğitimle vermeleri yönünde karar alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yemek ve servis hizmeti de sağlanacak

Buna göre özel okullar veliler ile yaptıkları sözleşmelerin gereği olan yüz yüze eğitimi okullar açıldıktan sonra tamamlayacaklar. Bu süre içerisinde öğrencilere yemek ve servis hizmeti de sağlanacak.

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