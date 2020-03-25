Koronavirüsün olmadığı tek yer orası! Şu anda dünyanın en güvenilir yeri

Yaklaşık 3 buçuk ay önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel salgın anlamını taşıyan pandemiye dönüşen yeni tip corona virüs, tıptaki adıyla Covid-19'un dünyada ulaşamadığı tek bir nokta var. Korona Antarktika dışında tüm dünyayı sardı. Başta Asya, Avrupa ve Amerika kıtasını vuran corona virüsün tek vurmadığı kıta olan Antarktika'da sadece 4 bin kişi yaşıyor. Onlar küresel bir kriz haline gelen corona virüsü uzaktan takip ediyorlar.