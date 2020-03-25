Koronavirüsün olmadığı tek yer orası! Şu anda dünyanın en güvenilir yeri
2019'ın Aralık ayının sonlarına doğru Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyaya yayılan ölümcül coronavirüs salgınının yer kürede uğrayamadığı tek bir yer var; Antartika. Kıtada 4 bin kişi yaşıyor.
Yaklaşık 3 buçuk ay önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel salgın anlamını taşıyan pandemiye dönüşen yeni tip corona virüs, tıptaki adıyla Covid-19'un dünyada ulaşamadığı tek bir nokta var. Korona Antarktika dışında tüm dünyayı sardı. Başta Asya, Avrupa ve Amerika kıtasını vuran corona virüsün tek vurmadığı kıta olan Antarktika'da sadece 4 bin kişi yaşıyor. Onlar küresel bir kriz haline gelen corona virüsü uzaktan takip ediyorlar.
Yeni tip Corona virüs (Covid-19) krizini yaklaşık 4 bin kişi dünyanın çok uzak bir köşesinden takip ederek, anlamaya çalışıyor. Soğuk havada yaşama şansı daha fazla bulan corona virüsün şu anda tek görülmediği yer Antarktika: Neredeyse tamanı buz ve karla kaplı.
Sürekli kış koşullarının yaşandığı bu kıtada yaklaşık 4 bin insan, Çin'de ortaya çıktıktan sonra 6 kıtaya yayılan virüsün nasıl birşey olduğunu uzaktan takip ediyor.
Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Antarktika kıtasında araştırma için bulunan İtalyan Alberto Della Rovere, ülkesinde yaşanan felaketi dünyanın bir ucunda endişe ile takip ediyor.