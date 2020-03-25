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Aksaray'da ısrarla sokağa çıkma yasağına uymayanlar cezayı yedi

AKSARAY'da koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağına ısrarla uymayan 65 yaş üstü vatandaşlar cezayı yemekten kaçamadı.

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Aksaray’da sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından günlerce sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşları uyaran polis ekipleri bugün evlerine gitmemekte ısrarcı olanlara 392 TL para cezası uyguladı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü kişilere yönelik getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayanlar sokaklarda gezmeye devam ediyor. Aksaray’da polis ve zabıta ekipleri anonslar yaparak bu kişileri sokağa çıkmamaları yönünde uyarıyor. 4 gündür süren uyarılara rağmen sokağa çıkmada ısrar edip evine gitmeyenlere bugün, ‘sokağa çıkma sınırlandırmasına uymamak’ suçundan cezai işlem uygulandı.

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