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Üsküdar Belediyesinden balık tutma yasağı

İSTANBUL'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı.

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İstanbul Üsküdar Belediyesi yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, kendi sınırları içinde balık tutulmasını yasakladı.

Dezenfeksiyon istasyonu kuruldu
Ayrıca, İstanbul'un en büyük dezenfeksiyon istasyonu Üsküdar Belediyesince Harem'de kuruldu. İstasyonda, toplu taşıma araçlarının yanı sıra, kamu araçları da dezenfekte ediliyor. İstasyona olan yoğun ilgiden dolayı zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.



3 gün devam edecek
Yoğunluğu ortadan kaldırmak için dezenfekte çalışmaları iki ünitede yapılıyor. İstasyona gelerek dezenfekte çalışmalarından yararlanmak isteyen özel araçlar da geri çevrilmiyor. Ücretsiz yapılan araç dezenfekte işlemi 3 gün devam edecek.

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