Sicil affe ne demek torba yasadaki sicil affı kimleri kapsıyor?

2020 torba yasa maddeleri içinde olan sicil affı binlerce vatandaşın gündeminde. Özellikle kredi borçlarını ödeyemeyen ve sicili bozulan vatandaşların merakla araştırdığı sicil affı tam olarak ne demek? Sicil affı kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

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Korona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, art arda alınan kararların ardından vatandaşlar arayışa geçti. Milyonlarca vatandaşın umut ışığı beklediği konulardan biri de sicil affı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sicil affı konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Bankaların veto ettiği , kredi kullanamayanlar için de sicil affı gündeme geldi. Peki, sicil affı nedir? Sicil affı resmi gazete yayımlandı mı?

Sicil affı ne demek?

2017 yılında yapılan son düzenleme sonrasında binlerce esnaf yeniden sicil affı yasası düzenlemesini talep etmektedir. 2020 yılında meclise tekrar sunulan ve düzenleme yapılarak esnaf ve kara listedeki vatandaşlara umut olacak sicil affı yasası ile ilgili çalışmalar bitti. 2020 yılında torba yasa ile beraber sicil affı yasasının da yeniden düzenlenerek geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu nedenle kredi alamayan kişiler listeden çıkarılacak ve sicili temizlenecek.

Sicil affı resmi gazete yayımlandı mı?

Bulunan şartlarda ekonomik şartları zor bir sürece giren esnaf ve vatandaşlar, hükümetten yeni bir sicil affı yasası düzenlemesi bekliyor. Peki 2020 Sicil Affı Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Hayır yapılması planlanan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

Sicil affında son durum nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sicil affı konusu hakkında açıklamalarda bulundu. corona virüsü ile ilgili ekonomik anlamda mücadele için yeni kararlar alınmaya başlandı. Bankaların veto ettiği, kredi kullanamayanlar için de sicil affı gündeme geldi. AK Parti kurmayları sicil affında tavsiye kararı alacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Mevcut düzenlemede kara listede olanlara kredi verilmesinde bankacılar sorumlu tutuluyor. Ama sonuçta yine bankalar kendileri karar verecek"